Украинский ТГ-канал назвал «странным» решение США о передаче ВС ВСУ авиабомб JSOW

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На прошлой неделе американское издание Politico сообщило, что Пентагон вроде как намерен уже в ближайшем транше военной помощи поставить Киеву тактические планирующие управляемые авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

Позднее Белый дом подтвердил планы о передаче Украине JSOW в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности» (USAI). Причем точные сроки, количество поставляемых боеприпасов, а главное, их модификации, пока не уточняются. Скорее всего, передача состоится не ранее следующего года. Но суть не только в этом.

Известно, что в базовых модификациях данный боеприпас способен преодолевать расстояние от 24 до 130 километров. Дальность напрямую зависит от того, с какой высоты истребитель запустил снаряд и от его изначальной скорости.

Есть еще, правда, модификация JSOW с реактивным двигателем. Такая бомба, как заявлено, способна поражать цели на расстоянии более 500 километров вне зависимости от того, с какой высоты она была запущена. Вот только пуски ее можно осуществлять с американских (возможно, некоторых натовских) самолетов. А судя по последним неофициальным сообщениям, причем от украинских источников, Воздушные силы ВСУ уже лишились около половины истребителей F-16, поставленных им европейцами в конце июля (пять из десяти, если верить источникам).

Да и с самими американскими планирующими бомбами далеко не все так просто. Украинский телеграм-канал военной тематики Defence Express обращает внимание, что в случае получения ВС ВСУ JSOW без реактивных двигателей, самолетам не просто придется подниматься для их максимального по дальности пуска как можно выше, но и подлетать как можно ближе к ЛБС. Это сделает украинские, а уж тем более иностранные, истребители максимально доступными для поражения средствами ПВО ВС РФ, причем средней и даже малой дальности. Кроме того, у ВКС РФ несопоставимое преимущество и в поражении воздушных целей ракетами класса «воздух-воздух».

Поэтому все планирующие бомбы применяются украинскими пилотами из режима кабрирования с маловысотного полета. На практике это означает, что переданную ранее авиабомбу JDAM-ER удавалось запускать только на 40 километров вместо максимальных 75 км. Для AGM-154 JSOW Defence Express ожидает таких же показателей.

При этом данный боеприпас в десятки раз дороже,чем JDAM-ER, которая является своего рода аналогом российского модуля управления и коррекции (УМПК), применяемого ВКС РФ на изначально свободно падающих фугасных авиабомбах. Украинский ТГ-канал назвал такое решение Пентагона как минимум «странным».