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ТАСС

Лондон передаст Киеву еще одну партию самоходных гаубиц AS90

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Британская 155-мм/39 самоходная гаубица AS90
Британская 155-мм/39 самоходная гаубица AS90.
Источник изображения: Jane's

Минобороны королевства также сообщило о создании новой рабочей группы по Украине, объединяющей специалистов из МИД и Минобороны страны

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Великобритания передаст Украине дополнительную партию самоходных гаубиц AS90. Как сообщили в Минобороны королевства, в общей сложности ВСУ получит 16 AS90.

Ранее правительство лейбористов, сформированное по итогам состоявшихся 4 июля выборов, объявило о намерении передать Киеву 12 AS90 в течение первых 100 дней после прихода к власти. Отмечается, что к настоящему моменту 10 гаубиц уже доставлены на Украину, а в ближайшие недели ВСУ будет передано еще шесть.

В ведомстве также сообщили о создании новой рабочей группы по Украине, объединяющей специалистов из МИД и Минобороны королевства. Ее задачей будет "формирование общеправительственного подхода" к украинской проблематике и обмен опытом между экспертами двух ведомств.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. 

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Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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