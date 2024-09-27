Лихачев заявил о стопроцентном выполнении гособоронзаказа "Росатомом"

Лихачев: Путин знает об абсолютном выполнении гособоронзаказа по ядерному оружию

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин "глубоко в курсе" всех тонкостей стопроцентного выполнения "Росатомом" гособоронзаказа по ядерному оружию, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Наша задача, наше служение, начиная с 1945 года, - это создание, поддержание и развитие атомной триады. Оно реализуется в рамках государственного оборонного заказа, который традиционно выполняется "Росатомом" на 100%", - сказал Лихачев Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале журналиста.

"За этим очень надежно присматривает, контролирует все эти процессы министерство обороны, являясь нашим заказчиком. Ну и, конечно, верховный главнокомандующий глубоко в курсе тонкостей и задач, которые стоят в этой сфере", - добавил Лихачев.