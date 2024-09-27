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ЦАМТО

ASELSAN развивает сотрудничество с Азербайджаном в оборонной сфере

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Стенд турецкой компании Aselsan
Стенд турецкой компании Aselsan.
Источник изображения: © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

ЦАМТО, 26 сентября. Турецкая компания ASELSAN в ходе проведенной в Баку оборонной выставки ADEX-2024 подписала ряд важных соглашений, предусматривающих углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Как сообщает Defence Industry Europe, на выставке ASELSAN заключила стратегические соглашения, которые открывают путь для сотрудничества с различными ведомствами Азербайджана. К ним относятся сделки с Министерством обороны Азербайджана по системам связи и информационной безопасности, а также меморандумы о взаимопонимании с Национальным аэрокосмическим агентством (MAKA) по вопросу систем радиоэлектронной борьбы и научно-исследовательским институтом (ETI) Министерства оборонной промышленности по совместному производству интеллектуальных боеприпасов турецкой разработки.

Кроме того, в рамках выставки ASELSAN заключила контракты продажу электронно-оптической станции разведки Aselflir-500 и малоразмерных авиационных боеприпасов Tolun, которые будут интегрированы на борт БЛА "Акынджи".

В первый день выставки стенд ASELSAN посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президенту были представлены возможности системы Aselflir-500 нового поколения, которая была разработана ASELSAN после введения властями Канады эмбарго на поставку разведывательных станций для беспилотных летательных аппаратов турецкой разработки.

Наряду с Aselflir-500, ASELSAN представила другие свои разработки, включая полезную нагрузку для БЛА, РЛС, управляемые боеприпасы и решения для обеспечения безопасности границ. В частности, были продемонстрированы тактическая полевая система связи (Tasmus), тепловизионный прицел Sager-100 для ПТРК "Корнет-Э", система противодействия БЛА Sahin c автоматическим гранатометом Mk-19 калибра 40 мм и мобильная РЛС (MAR). Кроме того, ASELSAN представила новую концепцию эшелонированной системы ПВО Steel Dome и ее компоненты.

Как заявил президент и генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол (Ahmet Akyol), компания сотрудничает с Азербайджаном около 30 лет. В рамках прочных связей с Азербайджаном партнерство в оборонном секторе также поднимается на новый уровень с акцентом на совместное производство и передачу технологий. Сотрудничество планируется и далее развивать на основе принципа "Одна нация, два государства".

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