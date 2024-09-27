ФРГ выделит €170 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Бундестаг также согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на €400 млн

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Германия выделит дополнительные €170 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он утверждал, что в результате конфликта украинским городам и инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб. "Поэтому Германия в краткосрочной перспективе предоставит дополнительные €170 млн на восстановление украинской энергетической инфраструктуры", - сказал Хебештрайт.

Он подчеркнул, что Бундестаг согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на €400 млн. "Это позволит закупить дополнительные средства ПВО, танки, беспилотники, боеприпасы и запасные части, что позволит эффективно усилить украинские вооруженные силы", - заключил представитель кабмина ФРГ.

Власти Украины признают, что страна с весны потеряла значительный объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС. В первые месяцы лета в республике практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был увеличен до технически возможного максимума. 26 августа на Украине вновь сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС. В стране ежедневно вводили графики отключения света, а энергосистема привлекает аварийную помощь из Европы.