Стали известны даты проведения форума "Армия" в 2025 году

Он состоится с 11 по 14 августа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. XI Международный военно-технический форум "Армия" в следующем году пройдет с 11 по 14 августа. Об этом сообщили организаторы.

"XI Международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 11 по 14 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Форум пройдет на территории КВЦ "Патриот" в Подмосковье.

В этом году "Армия" проходила с 12 по 14 августа. В ходе мероприятия участникам продемонстрировали образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС выступил стратегическим медиапартнером форума.