США передадут ВМС Эквадора патрульные катера класса "Айленд"

ЦАМТО, 26 сентября. Командующий Береговой охраной США адмирал Линда Фэган посетила Кито и встретилась с рядом официальных лиц Эквадора.

Как сообщило посольство США в Эквадоре, Л.Фэган обсудила вопросы сотрудничества в противодействии транснациональным преступным организациям, незаконному обороту наркотиков и нерегулируемому рыболовству.

Во время визита адмирал подписала меморандум о взаимопонимании, предусматривающий передачу ВМС Эквадора двух 33,5-метровых патрульных катеров из состава Береговой охраны США. Хотя США передадут эти катера эквадорскому флоту бесплатно, Эквадор оплатит их ремонт и доставку в страну. Как заявлено, переданные катера позволят расширить возможности ВМС Эквадора по обеспечению безопасности на море и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Пока не сообщается о том, когда состоится передача катеров. Несмотря на то, что официально тип передаваемых катеров не обозначен, речь, вероятно, идет о катерах класса "Айленд".

Патрульные катера класса "Айленд" были построены в период с 1985 по 1992 гг. для Береговой охраны США компанией Bollinger Shipyards по проекту Vosper Thornycroft. Всего на вооружение было принято 49 катеров. По мере снятия устаревших катеров с вооружения они продаются или передаются зарубежным партнерам США. Так, 2 катера были переданы Грузии, 2 – Пакистану, 2 – Коста-Рике, 5 – Украине, 4 – Греции.

Водоизмещение катера класса "Айленд" составляет 165 т, длина – 33,53 м, ширина – 6,40 м, осадка – 2,32 м, максимальная скорость – около 27 узлов, дальность хода – 2890 морских миль, автономность – 5 суток. Экипаж состоит из двух офицеров, двух сержантов и 12 матросов. Вооружение составляет 25/87-мм пушка Mk.38 "Бушмастер" и два 12,7-мм пулемета.