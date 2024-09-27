Трамп заявил, что Украины больше нет (Financial Times, Великобритания)

Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп выступает во время предвыборного мероприятия.

Кандидат в президенты США Трамп считает, что “Украины больше нет”, тогда как Зеленский требует увеличить военную помощь, чтобы дать "отпор" России, пишет FT. По мнению Трампа, "любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас".

Джеймс Полити (James Politi), Фелиция Шварц (Felicia Schwartz)

Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании договариваться об урегулировании конфликта с Россией и в “клевете” против него, выступив с новыми нападками на Киев в преддверии выборов в США.

В среду на митинге в Шарлотте, штат Северная Каролина, Трамп развернул одну из самых ядовитых атак против украинского лидера, которому в четверг предстоит встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис — соперницей Трампа в борьбе за Белый дом от демократов.

“Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку и договариваться — Зеленскому, — сказал Трамп публике. — Любая сделка, которую он мог бы заключить, оказалась бы лучше нынешней ситуации. Мы получили разрушенную страну”.

Трамп не раз заявлял в последние месяцы, что если он переизберется на второй срок, то немедленно попытается урегулировать конфликт между Москвой и Киевом, и в последние дни он неоднократно повторил этот посыл в ходе предвыборной кампании.

“Мы застрянем в этом конфликте, только если я не стану президентом, — сказал он митинге в Джорджии во вторник. — Я добьюсь своего и проведу переговоры, я положу этому конец. Мы выберемся из этого”.

По-видимому, Трампа возмутили комментарии Зеленского, который в начале своего визита в США усомнился в том, что бывшему президенту под силу достичь скорого соглашения.

Трамп сказал: “Президент Украины находится в нашей стране и при этом позволяет себе грязную клевету на вашего любимого президента”.

Визит Зеленского в США задумывался как попытка заручиться большей поддержкой, которая поставила бы Киев в более выгодное положение для урегулирования конфликта. Но хотя украинский лидер представит свой план Байдену и Харрис в четверг, никаких встреч с Трампом не запланировано.

Помимо критики Трампа в адрес Зеленского за нежелание заключить мирное соглашение с российским лидером Владимиром Путиным, республиканцев обеспокоил визит украинского президента на завод по производству боеприпасов в колеблющемся штате Пенсильвания.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон призвал к отставке спецпредставителя Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.

“Эта поездка была заведомо предвзятым предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам, и очевидным вмешательством в выборы”, — написал он в письме Зеленскому.

“Этот недальновидный и преднамеренно политизированный шаг подорвал доверие республиканцев к послу Маркаровой и посеял сомнения в ее способности справедливо и эффективно выполнять дипломатические функции в нашей стране”, — добавил он.

Посольство Украины на запрос о комментариях не откликнулось.

Байден в среду заявил, что США объявит об ускорении летальной помощи Украине, но никаких подробностей не представил.

План Зеленского призывает Вашингтон предоставить обязательные гарантии безопасности, сопоставимые с членством в НАТО, разрешить Киеву бить вглубь России и оказать ему более обширную и оперативную военную помощь.

Знакомые с планом дипломаты говорят, что он сводится к необходимым шагам, которые, по мнению Киева, позволят ему провозгласить победу в борьбе с Россией и заложат почву для будущих переговоров с Москвой.

Но, несмотря на серьезный нажим со стороны Великобритании и ряда западных союзников Украины, США продолжают сопротивляться просьбам Киева разрешить бить в тыл России западным оружием.

В ходе предвыборной кампании Харрис раскритиковала Трампа за его готовность отдать Украину Путину, который развернул свою спецоперацию в феврале 2022 года.

В среду Трамп в ответ упрекнул Байдена и Харрис в том, что решения администрации поставили США в безвыходное положение относительно конфликта.

“Украины больше нет. Это больше не Украина, — сказал он. — Эти города и поселки уже не вернуть, как не вернуть и всех погибших — а их так много. Любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас”.

Комментарии читателей:

Stalker

Еще чего, зачем прекращать борьбу, доколе жив хотя бы один украинец репродуктивного возраста? Они уже проиграли войну, но за полтора месяца до выборов в США любая бесполезная жертва придется ко двору.

Paul Thind

Трамп прав. Эта опосредованная война продолжается без каких-либо серьезных попыток договориться об урегулировании. Рано или поздно нас ждет согласованное решение. США могут повлиять на его исход. Но они решили не вмешиваться. Это провал, поскольку стратегией с самого начала было ослабить Россию. Но и тут Запад потерпел фиаско, поскольку со стратегической точки зрения Китай, Индия и ОАЭ только выиграли. А экономика России в полном порядке.

Independent21

У США огромный дефицит государственного бюджета, мы не сможем вечно финансировать опосредованную войну Украины, кто бы ни победил в Белом доме. Все, чего добивается Украина, — это убийство собственную молодежь. В конце концов им все равно придется вести переговоры с Россией.

Longjohns

Трамп прав. А клоун, к сожалению, не виноват. Байден просто навешал ему лапши, вынудив отказаться от прекращения огня в марте 2022 года, и обманом втянул в войну, в которой тот не может победить.

With compliments

У США нет абсолютно никакого геополитического стратегического интереса в том, чья Украина. Никогда не было, нет — и не будет.