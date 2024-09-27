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ТАСС

Байден решил передать Киеву управляемые боеприпасы JSOW

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Управляемый боеприпас JSOW
Управляемый боеприпас JSOW.
Источник изображения: © IMAGO/ piemags via Reuters Connect

Это необходимо для того, чтобы "усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов", сообщил президент США

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США решили передать Украине планирующие управляемые авиамбомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

"Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)", - говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее газета Politico писала, что администрация Байдена рассматривала возможность передачи Украине боеприпасов JSOW для применения с истребителей F-16.

В новость внесена правка (13:40 мск) - передается с уточнением ссылки в первом абзаце, верно - президент США Джо Байден. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-154
F-16
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