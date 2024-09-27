Байден одобрил выделение Киеву оставшихся $5,5 млрд

Эти средства ранее одобрил Конгресс

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден согласился на выделение Украине $5,5 млрд из тех средств, которые ранее одобрил Конгресс. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Я также санкционировал выделение $5,5 млрд в рамках президентских полномочий, <...> чтобы моя администрация могла полностью использовать средства, выделенные Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования в пользу Украины, а затем пополнить американские запасы", - указывается в документе.