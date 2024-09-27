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ТАСС

Sitronics Space запустит несколько десятков спутников на орбиту в 2024 году

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Sitronics Group
Sitronics Group.
Источник изображения: ixbt.com

Группировка спутников АИС увеличится чуть более чем в 2 раза и составит 62 единицы, отметил генеральный директор компании Павел Черенков

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Sitronics Space запустит несколько десятков спутников на орбиту до конца 2024 года. Группировка спутников АИС (автоматической идентификационной системы) увеличится чуть более чем в 2 раза и составит 62 единицы, сообщил ТАСС генеральный директор компании Павел Черенков.

"Несколько десятков спутников у нас сейчас законтрактовано на пуски до конца года. И прежде всего, это спутники АИС для наблюдения за морскими судами и спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ", - сказал он.

При этом на данный момент всего на орбите находятся чуть менее 30 спутников АИС, планируется, что их число достигнет 62 в 2024 году.

Черенков добавил, что также три спутника ДЗЗ у компании находятся на орбите, еще три новых спутника планируется вывести в конце 2024 года. "То есть группировка будет уже шесть спутников, которая сможет обслуживать наших клиентов с начала следующего года", - уточнил он.

Sitronics Space, входящая в Sitronics Group, занимается разработкой космических систем различного назначения, реализацией инвестиционных проектов и частно - государственного партнерства в сфере космической деятельности, разрабатывает и развивает сервисы по предоставлению данных со спутников.

В состав Sitronics Space входит ООО "Спутникс" - компания специализируется на создании космических аппаратов, в том числе для дистанционного зондирования Земли, трекинга морских судов и т. п., разрабатывает программное обеспечение для управления ими, производит различные полезные нагрузки. В 2023 году компания создала более 100 космических аппаратов. 

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