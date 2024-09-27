Эксперт: уничтожение энергогенерации Украины является задачей номер один

Военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что благодаря этому координация, эффективное укрепление армии, работа предприятий ВПК станут невозможными

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. России следует уничтожить всю энергогенерацию Украины, это является военной задачей номер один. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее с трибуны ООН украинский лидер Владимир Зеленский признал, что все ТЭС и крупнейшие ГЭС на Украине уничтожены. По его словам, страна лишилась 80% энергогенерации.

"Я думаю, что нам надо ориентироваться не на заявление Зеленского, а на нашу собственную разведывательную оценку. Уничтожено, я думаю, далеко не все. Любые заявления Зеленского мы должны рассматривать не через призму того, что он говорит правду, а что это является элементом либо стратегической дезинформации, большой политической игры Киева вместе с Западом, либо преследует какие-то тактические цели. А с практической точки зрения нам необходимо уничтожить всю электрогенерацию Украины до сентября - октября. Это приведет к параличу системы тыла ВСУ, государственного и военного управления Украины. То есть надо отключить Украину от розетки", - сказал Коротченко.

Он отметил, что таким образом "координация, эффективное укрепление армии, работа предприятий ВПК Украины, а самое главное, тыл ВСУ - все это посыплется".

"Остаются еще АЭС - по ним мы наносить удары не будем и не можем. Но есть другие способы сделать так, чтобы они прекратили выработку электроэнергии. Для этого есть другие возможности, способы. Я считаю, их надо принимать. <...> Уничтожить электрогенерацию Украины - военная задача номер один для России. Это законная военная цель", - заключил он.