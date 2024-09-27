Войти
ТАСС

Эксперт: уничтожение энергогенерации Украины является задачей номер один

522
0
+2
Высокоточный удар по объекту энергетики Украины
Высокоточный удар по объекту энергетики Украины.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout

Военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что благодаря этому координация, эффективное укрепление армии, работа предприятий ВПК станут невозможными

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. России следует уничтожить всю энергогенерацию Украины, это является военной задачей номер один. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее с трибуны ООН украинский лидер Владимир Зеленский признал, что все ТЭС и крупнейшие ГЭС на Украине уничтожены. По его словам, страна лишилась 80% энергогенерации.

"Я думаю, что нам надо ориентироваться не на заявление Зеленского, а на нашу собственную разведывательную оценку. Уничтожено, я думаю, далеко не все. Любые заявления Зеленского мы должны рассматривать не через призму того, что он говорит правду, а что это является элементом либо стратегической дезинформации, большой политической игры Киева вместе с Западом, либо преследует какие-то тактические цели. А с практической точки зрения нам необходимо уничтожить всю электрогенерацию Украины до сентября - октября. Это приведет к параличу системы тыла ВСУ, государственного и военного управления Украины. То есть надо отключить Украину от розетки", - сказал Коротченко.

Он отметил, что таким образом "координация, эффективное укрепление армии, работа предприятий ВПК Украины, а самое главное, тыл ВСУ - все это посыплется".

"Остаются еще АЭС - по ним мы наносить удары не будем и не можем. Но есть другие способы сделать так, чтобы они прекратили выработку электроэнергии. Для этого есть другие возможности, способы. Я считаю, их надо принимать. <...> Уничтожить электрогенерацию Украины - военная задача номер один для России. Это законная военная цель", - заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 20:36
  • 5006
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 27.09 06:22
  • 2
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 05:23
  • 5
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"