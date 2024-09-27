В Италии началась постройка первого патрульного корабля нового поколения

В среду, 25 сентября, на верфи Riva Trigoso в Генуе состоялась церемония резки стали для первого из четырех патрульных кораблей типа OPV нового поколения, которые компания Fincantieri построит для ВМС Италии.

Как сообщает Naval News, на церемонии присутствовали, в частности, генеральный директор подразделения военно-морского судостроения компании Fincantieri Дарио Десте, глава Управления военно-морских вооружений итальянских ВМС – адмирал Джузеппе Аббамонте и гендиректор Orizzonte Sistemi Navali Джованни Соррентино.

Закладка первого патрульного корабля нового поколения для ВМС Италии Fincantieri

Программа, реализуемая с целью модернизации и обновления флота Италии, предусматривает постройку четырех кораблей с опционом на производство еще двух. Передача итальянским ВМС головного корабля ожидается в 2027 году. Общая стоимость первых четырех кораблей OPV, контракт на постройку которых был заключен с Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri и Leonardo), составляет около 1,2 млрд евро, включая сопутствующую логистическую поддержку.

Как отмечают в командовании итальянского флота, программа OPV отвечает актуальным потребностям для обеспечения присутствия и наблюдения, морского патрулирования, контроля за торговым движением, защиты линий связи и исключительной экономической зоны, а также для проведения операций по устранению загрязнений морской среды, например, после разливов токсичных жидкостей.

Длина новых кораблей типа OPV составит около 95 метров, водоизмещение – 2400 тонн. Экипаж – 97 человек. При проектировании использовались передовые технологические решения. Высокая степень автоматизации и маневренность позволит использовать эти корабли в широком диапазоне тактических сценариев и природных условий.

Naval News отмечает, что программа OPV – серьезное достижение для Fincantieri, которое укрепляет позиции компании на рынке военно-морского кораблестроения.