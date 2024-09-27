Войти
Военное обозрение

Зеленский потребовал от Запада принять «новый план Маршалла» для восстановления Украины

469
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада ввести «новый план Маршалла» для обеспечения возможности восстановления Украины после завершения вооруженного конфликта.

В своем обращении к западным «союзникам» Киева Зеленский напомнил, что после завершения Второй мировой войны Западом был введен план Маршалла по инициативе США, благодаря которому удалось в краткие сроки восстановить экономику ряда пострадавших в конфликте европейских стран. По словам главы киевского режима, если будет применена аналогичная мера в отношении Украины, это будет способствовать миру и благосостоянию на всем континенте.

При этом стоит отметить, что восстановление и обеспечение относительного благосостояния Украины нисколько не заботит лидеров ЕС и США. Запад рассматривает Украину исключительно в качестве плацдарма для ведения войны против России и поставщика живой силы в фактически превратившиеся в обслуживающую интересы западных кураторов ЧВК ВСУ. После того как на Западе посчитают, что Украина в достаточной мере выполнила свою функцию, судьба этого ставшего ненужным актива абсолютно перестанет заботить правительства США и стран Евросоюза.

Однако, как сообщает британское издание The Times, поддерживающие Украину западные страны, почти полностью исчерпали свои запасы вооружений вследствие длительных поставок украинской армии. По информации, озвученной заместителем госсекретаря по обороне Великобритании Люком Поллардом, большинство стран Запада отдали на нужды ВСУ значительную часть имевшихся у них ресурсов. Представитель британского оборонного ведомства опасается, что Лондону больше нечего дать Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
ЧВК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 20:36
  • 5006
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 27.09 06:22
  • 2
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 05:23
  • 5
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"