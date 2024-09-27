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Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада ввести «новый план Маршалла» для обеспечения возможности восстановления Украины после завершения вооруженного конфликта.

В своем обращении к западным «союзникам» Киева Зеленский напомнил, что после завершения Второй мировой войны Западом был введен план Маршалла по инициативе США, благодаря которому удалось в краткие сроки восстановить экономику ряда пострадавших в конфликте европейских стран. По словам главы киевского режима, если будет применена аналогичная мера в отношении Украины, это будет способствовать миру и благосостоянию на всем континенте.

При этом стоит отметить, что восстановление и обеспечение относительного благосостояния Украины нисколько не заботит лидеров ЕС и США. Запад рассматривает Украину исключительно в качестве плацдарма для ведения войны против России и поставщика живой силы в фактически превратившиеся в обслуживающую интересы западных кураторов ЧВК ВСУ. После того как на Западе посчитают, что Украина в достаточной мере выполнила свою функцию, судьба этого ставшего ненужным актива абсолютно перестанет заботить правительства США и стран Евросоюза.

Однако, как сообщает британское издание The Times, поддерживающие Украину западные страны, почти полностью исчерпали свои запасы вооружений вследствие длительных поставок украинской армии. По информации, озвученной заместителем госсекретаря по обороне Великобритании Люком Поллардом, большинство стран Запада отдали на нужды ВСУ значительную часть имевшихся у них ресурсов. Представитель британского оборонного ведомства опасается, что Лондону больше нечего дать Украине.