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Японское информагентство «Киодо» сообщает, что военный корабль Японии впервые прошёл через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от Китая.

По данным издания, это был эсминец «Садзанами» сил самообороны Японии. Он прошёл через пролив в среду вместе с военными кораблями Австралии и Новой Зеландии.

Стоит отметить, что подобные шаги Токио и других сателлитов США в этом регионе в Пекине справедливо рассматриваются как провокация. КНР считает Тайвань своей территорией. США же и их союзники, на словах заявляя, что признают единство Китая, по факту делают все в поддержку сепаратистских устремлений властей острова.

Ранее в этом месяце через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС Германии. Ещё раньше, в конце июля, в проливе был замечен канадский военный корабль. Напрашивается вопрос – где Германия и Канада, а где Тайвань и что они там забыли? Очевидно, что западные страны и их союзники в регионе просто испытывают терпение Китая, прекрасно понимая, насколько болезненным для Пекина является вопрос Тайваня.

При этом свои действия и в Японии, и в других странах объясняют свободой навигации. В Пекине же призывают не путать свободу навигации с безответственными действиями, угрожающими суверенитету и безопасности Китая.