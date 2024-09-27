Войти
Военное обозрение

Провокация от Токио: японский военный корабль впервые прошёл через Тайваньский пролив

454
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Японское информагентство «Киодо» сообщает, что военный корабль Японии впервые прошёл через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от Китая.

По данным издания, это был эсминец «Садзанами» сил самообороны Японии. Он прошёл через пролив в среду вместе с военными кораблями Австралии и Новой Зеландии.

Стоит отметить, что подобные шаги Токио и других сателлитов США в этом регионе в Пекине справедливо рассматриваются как провокация. КНР считает Тайвань своей территорией. США же и их союзники, на словах заявляя, что признают единство Китая, по факту делают все в поддержку сепаратистских устремлений властей острова.

Ранее в этом месяце через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС Германии. Ещё раньше, в конце июля, в проливе был замечен канадский военный корабль. Напрашивается вопрос – где Германия и Канада, а где Тайвань и что они там забыли? Очевидно, что западные страны и их союзники в регионе просто испытывают терпение Китая, прекрасно понимая, насколько болезненным для Пекина является вопрос Тайваня.

При этом свои действия и в Японии, и в других странах объясняют свободой навигации. В Пекине же призывают не путать свободу навигации с безответственными действиями, угрожающими суверенитету и безопасности Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Канада
Китай
Новая Зеландия
США
Тайвань
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 20:36
  • 5006
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 27.09 06:22
  • 2
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 05:23
  • 5
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"