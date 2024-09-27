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ТАСС

МИД КНР: обвинения Китая в конфликте на Украине сделаны не для деэскалации

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что есть "скрытые мотивы" для этого

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Некоторые западные страны пытаются обвинить Китай в начале украинского кризиса явно не ради деэскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Отдельные страны неоднократно перекладывали вину [за украинский конфликт] на Китай, конечно же, не с целью охлаждения ситуации, не для оказания содействия мирному процессу и переговорам", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о позиции некоторых государств, имеющих "скрытые мотивы" для обвинений в отношении Пекина из-за Украины.

Как уточнил китайский дипломат, усилия, предпринимаемые КНР для урегулирования украинского конфликта, "широко признаны международным сообществом". "Что на самом деле замышляют эти страны, [обвиняющие Китай], думаю, мир рассудит сам", - подытожил он.

Ранее на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем в Нью-Йорке глава МИД КНР Ван И заявил, что обвинения в отношении Китая касательно украинского конфликта имеют "скрытые мотивы", а соответствующие выпады следует считать попыткой отдельных стран переложить ответственность на других. По словам китайского министра, Пекин продолжает неизменно занимать объективную и беспристрастную позицию в отношении кризисной ситуации на Украине.

Запад неоднократно обвинял КНР в передаче России вооружений для использования их против Украины. Китайская сторона каждый раз опровергала подобные выпады в свой адрес. 

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