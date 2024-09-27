Песков пообещал сообщить о планах публикации изменений в ядерную доктрину

Песков: решение о публикации корректировок в ядерную доктрину примут позже

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Корректировки в "ядерную доктрину" России сформулированы, решение об их последующей публикации будет приниматься позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас сформулированы корректировки в документ. Но я прошу обратить ваше внимание, это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ, и они вместе, собственно, и составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной. Вот они сформулированы. Вчера они были озвучены президентом - основные из них. Впоследствии уже будет приниматься решение о публикации и или непубликации, и времени соответствующей публикации. Мы вас своевременно проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли полная или частичная публикация обновленной версии доктрины о ядерном сдерживании.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.

Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".

Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.