ВВС ЮАР рассматривают возможность закупки самолетов ВТА C-390 "Миллениум" бразильской Embraer

ЦАМТО, 26 сентября. Бразильская компания Embraer рассчитывает поставить Военно-воздушным силам ЮАР транспортные самолеты / заправщики C/KC-390 "Миллениум".

В опубликованном 25 сентября пресс-релизе Embraer, приуроченном к завершению выставки Africa Aerospace and Defence (8-22 сентября, авиабаза "Уотерклуф"), отмечается, что компания с высокой долей вероятности заключит соглашение на поставку ВВС ЮАР самолетов C-390, которые "идеально подходят" для замены устаревших машин, эксплуатирующихся в настоящее время в ВВС страны (имеются ввиду американские C-130 "Геркулес").

Отмечается, что бразильский самолет "хорошо подходит для удовлетворения потребностей южноафриканских Национальных сил обороны, а также других государственных органов". KC-390 вызвал большой интерес со стороны ВВС ЮАР, которые уже провели его оценку.

Напомним, что США в 2022 году в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA) предлагали ВВС ЮАР поставить 12 списанных военно-транспортных самолетов C-130H "Геркулес" (производства 1980-х годов) для замены устаревающего парка C-130BZ. Позднее, после детально рассмотрения, это предложение было отклонено. Великобритания также предлагала продажу излишков более новых C-130J "Супер Геркулес".

В мае 2022 года Министерство обороны ЮАР сообщило, что изучает возможность модернизации парка самолетов C-130BZ стоимостью 1,6 млрд. рандов (89,4 млн. долл.). Однако решение по данному проекту также не было принято.

Министр обороны и ветеранов Вооруженных сил ЮАР Танди Модизе тогда заявила, что ВВС ЮАР требуется исправный парк как минимум из 6-7 новых военно-транспортных самолетов.