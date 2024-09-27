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На Балтике продолжаются ходовые испытания третьей подлодки типа "Лада"

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В Балтийском море продолжаются заводские ходовые испытания (ЗХИ) дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 (шифр "Лада"), построенной на "Адмиралтейских верфях" для Балтийского флота.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в рамках ЗХИ экипаж и специалисты предприятия проводят скоростные и маневренные испытания субмарины, проверяют гидроакустическое оборудование, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовые устройства, системы управления, торпедно-ракетное вооружение.

ДЭПЛ "Великие Луки"

Минобороны РФ


"Великие Луки" – третья подлодка проекта 677, предназначенная для ВМФ России. Ее заложили в ноябре 2006 года, а спуск на воду состоялся в декабре 2022 года.

В январе этого года первая серийная "Лада", подлодка "Кронштадт", официально пополнила состав ВМФ, усилив Кольскую флотилию разнородных сил Северного флота.

Головная подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург" после длительной опытной эксплуатации, по имеющимся данным, была выведена из эксплуатации.

Водоизмещение ДЭПЛ проекта 677 – 1765 тонн, длина корпуса – 66,8 метра, ширина – 7,1 метра. Подводная скорость – до 21 узла, глубина погружения – до 300 метров, автономность – 45 суток. Экипаж – 36 человек. "Великие Луки" оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами, через которые также может осуществляться запуск крылатых ракет "Калибр".

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
БФ
СФ
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