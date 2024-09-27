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ЦАМТО

Начались летные испытания самолета ДРЛОиУ E-7A Mk.1 "Веджтейл" ВВС Великобритании

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 26 сентября. В Великобритании начались летные испытания первого из трех заказанных для ВВС страны самолета ДРЛОиУ E-7A Mk.1 "Веджтейл".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, самолет совершил свой первый полет 20 сентября в аэропорту Бирмингема, где компания STS Aviation Services выполняет работы по переоборудованию авиалайнера Боинг-737 Next Generation (NG) к конфигурации E-7A Mk.1 "Веджтейл". В ходе полета была проверена управляемость самолета, а также функционирование двигателей и авионики.

После серии летных испытаний в течение ближайших недель самолет отправится на покрасочный завод, где будет окрашен в цвета ВВС Великобритании. Поставка первого E-7A Mk.1 заказчику запланирована на 2025 год. Он войдет в боевой состав 8-й эскадрильи, размещенной на авиабазе "Лоссимут". Министерство обороны Великобритании 19 сентября объявило об открытии на авиабазе нового объекта для обслуживания парка "Веджтейл".

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Великобритании сообщило о подписании контракта на покупку 5 самолетов ДРЛОиУ E-7 американской компании Boeing 22 марта 2019 года. Стоимость заказа составила 1,98 млрд. долл. В сентябре 2020 года министерство инициировало переговоры с Boeing о сокращении заказа до трех единиц.

Британская компания STS Aviation Services отвечает за модификацию "зеленых" авиалайнеров Боинг-737 NG к версии "Веджтейл" (первоначально работы были поручены Marshall Aerospace and Defense Group, но это решение было отменено по неустановленным причинам). Группа Leonardo обеспечит поставку комплекта средств самообороны самолета.

E-7A Mk.1 заменят состоящие на вооружении ВВС Великобритании самолеты E-3D "Сентри". Новый самолет позволит вести воздушное наблюдение в течение продолжительного периода времени и обеспечит управление боевыми операциями. E-7A смогут одновременно отслеживать воздушные и надводные цели, используя собранную информацию для обеспечения ситуационной осведомленности и управления другими боевыми средствами, включая истребители и боевые корабли.

E-7A будут оснащены новой РЛС MESA, которая обеспечивает обнаружение воздушных целей в секторе 360 град. на дальностях более 322 км и наземных целей размером с патрульный катер на расстоянии до 240 км. Дальность может возрасти в случае сосредоточения луча РЛС в определенном направлении. Станция обеспечивает обзор территории площадью 4 млн. кв. км в течение 10-часового патрулирования. Самолет оснащен двумя двигателями CFM56-7B и развивает скорость 853 км/ч, рабочий потолок – 12,5 тыс. м, дальность полета – 3,5 тыс. морских миль, расчет – 12 человек (два пилота и 10 операторов).

E-7A уже состоят на вооружении ВВС Австралии, Республики Корея и Турции. Boeing реализует ускоренную разработку двух прототипов самолета ДРЛОиУ E-7A "Веджтейл" для ВВС США. Кроме того, НАТО выбрало E-7A в качестве самолета ДРЛОиУ следующего поколения. Сборка шести новых самолетов для альянса должна начаться в ближайшие годы.

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Австpалия
Великобритания
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Продукция
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