В "Ростехе" рассказали об испытаниях бронежилета "Оберег"

"Ростех": бронежилет "Оберег" выдержал очередь из пулемета "Печенег"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бронежилет "Оберег" на испытаниях выдержал очередь из пулемета "Печенег", сообщили в "Ростехе".

"Бронежилет "Оберег", разработанный нашим тульским заводом "Октава", выдержал очередь из пулемета "Печенег". В ходе испытаний на полигоне в изделие была отстреляна очередь патронами 7,62 на 54. Бронеплита класса защиты Бр4 выдержала все попадания - пробитий не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что при разработке "Оберега" и других средств индивидуальной защиты закладывается запас прочности выше требований, указанных в ГОСТах.

"Бронеплита класса Бр4 смогла выдержать очередь пуль из винтовочных патронов 7,62 на 54, а не просто одиночный выстрел. Это превзошло все ожидания. По предварительной оценке экспертов, человек, экипированный в наш бронежилет, мог получить незначительную ударную травму из-за деформации задней поверхности плиты, но остался бы жив. Существующие на рынке аналоги подобного класса не показывают такую степень защиты при большей стоимости", - подчеркнули в "Ростехе".

Производство бронежилетов "Оберег" было запущено весной 2023 года. В 2024 году мощности тульского предприятия существенно выросли, что позволило кратно увеличить объем выпуска экипировки.