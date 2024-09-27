Войти
РИА Новости

В "Ростехе" рассказали об испытаниях бронежилета "Оберег"

459
0
0
Бронежилет "Оберег"
Бронежилет "Оберег".
Источник изображения: © Фото : Ростех

"Ростех": бронежилет "Оберег" выдержал очередь из пулемета "Печенег"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бронежилет "Оберег" на испытаниях выдержал очередь из пулемета "Печенег", сообщили в "Ростехе".

"Бронежилет "Оберег", разработанный нашим тульским заводом "Октава", выдержал очередь из пулемета "Печенег". В ходе испытаний на полигоне в изделие была отстреляна очередь патронами 7,62 на 54. Бронеплита класса защиты Бр4 выдержала все попадания - пробитий не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что при разработке "Оберега" и других средств индивидуальной защиты закладывается запас прочности выше требований, указанных в ГОСТах.

"Бронеплита класса Бр4 смогла выдержать очередь пуль из винтовочных патронов 7,62 на 54, а не просто одиночный выстрел. Это превзошло все ожидания. По предварительной оценке экспертов, человек, экипированный в наш бронежилет, мог получить незначительную ударную травму из-за деформации задней поверхности плиты, но остался бы жив. Существующие на рынке аналоги подобного класса не показывают такую степень защиты при большей стоимости", - подчеркнули в "Ростехе".

Производство бронежилетов "Оберег" было запущено весной 2023 года. В 2024 году мощности тульского предприятия существенно выросли, что позволило кратно увеличить объем выпуска экипировки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 20:36
  • 5006
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 27.09 06:22
  • 2
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 05:23
  • 5
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"