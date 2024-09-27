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ТАСС

В РФ создали двигатели FPV-дронов, выдерживающие аномальную жару

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Пропеллеры для FPV-дронов
Пропеллеры для FPV-дронов.
Источник изображения: DALL-E

По словам разработчиков, изделия испытывали при температурах до +200 градусов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов, сообщил ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"КБ "Спектр" совместно с АО ПО "Север" разработало электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, созданных АО НПО "Исток". Стоимость изделия получилась ниже, чем у китайских аналогов. По характеристикам магниты также опережают образцы китайских производителей. Самарий-кобальтовые магниты имеют больший предел нагрузки, нежели китайские неодимовые. Соответственно это расширяет диапазон температур, и позволяет, допустим, летать в ходе операций в Африке и Сирии, где повышенный температурный режим приводит к тому, что пропеллеры плавятся, двигатели перегреваются, и дроны не летают", - рассказал Братеньков.

Специалист отметил, что апробация электродвигателей продолжается. "Сейчас продолжаются испытания изделий, наши электродвигатели выдерживали температуры до +200", - подчеркнул Братеньков.

Ранее сообщалось, что КБ "Спектр" (Новосибирск) начало серийно производить отечественные пропеллеры для FPV-дронов. Изделия были рекомендованы к поставке для производства дронов для нужд СВО. 

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Страны
Россия
Сирия
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