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"В шаге от ядерной войны". Мировые СМИ об изменении ядерной доктрины России

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Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию.
Источник изображения: © POOL

Обзор реакции мировых СМИ на изменение ядерной доктрины России

Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Вот как на новость отреагировали западные СМИ.

Изменение ядерной доктрины стало реакцией Путина на намерения Запада разрешить ВСУ удары по целям в глубине России, пишет Financial Times:

Угрозы Путина стали четким посланием западным союзникам Украины, в то время как США и Великобритания намереваются разрешить Киеву бить по целям в глубине России ракетами западного производства Storm Shadow.

The Guardian также отмечает, что реакция Москвы стала ответом на действия НАТО:

В первые дни спецоперации на Украине Путин часто упоминал ядерный арсенал Москвы, самый большой в мире, и неоднократно обещал использовать все необходимые средства для защиты России. Позже он несколько умерил свою риторику, но чиновники, близкие к российскому президенту, недавно предупредили страны НАТО, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если дадут Украине зеленый свет на применение оружия дальнего радиуса действия.

The Telegraph назвал выступление Путина "новым жестким предупреждением Западу":

В среду президент Владимир Путин в качестве нового жесткого предупреждения Западу заявил, что любое нападение на Россию с применением обычных вооружений при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на его страну. Широкая формулировка значительно расширяет условия для возможного применения ядерного оружия по сравнению с предыдущей версией документа.

Издание также приводит слова эксперта для тех, кто считает, что изменение ядерной доктрины России — пустые угрозы:

"Независимо от того, считаете ли вы это блефом или нет, никогда не бывает хорошо, когда крупная ядерная держава ослабляет условия для применения ядерного оружия в своей декларативной политике", — заявил Сэмюэл Чарап, старший политолог из RAND, в своем сообщении на платформе X (бывший Твиттер).

The New York Times приводит мнение эксперта о цели изменений доктрины:

Павел Подвиг, женевский аналитик российских ядерных сил, сказал, что изменение доктрины, очевидно, было сделано "для дополнительного сдерживания западных союзников Украины".

"Есть много возможностей для интерпретации того, что является агрессией, а что нет, — сказал Подвиг в телефонном интервью. — Но это все равно снижает риторический порог для потенциального применения ядерного оружия".

CNN называет текущую ситуацию "самой серьезным противостоянием между Россией и Западом со времен Карибского кризиса":

Конфликт на Украине, который длится уже 2,5 года, стал причиной самого серьезного противостояния между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, когда две сверхдержавы оказались в шаге от ядерной войны.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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