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ТАСС

Кононенко отметил успехи Туркмении в космосе

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Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: © Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Космонавт добавил, что страна пользуется "высоким авторитетом и уважением" на мировой арене

АШХАБАД, 26 сентября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко (выполнял на орбите функции спецкора ТАСС), Герой Туркмении и Российской Федерации, отметил достижения Туркмении в космосе. Об этом он написал в поздравлении по случаю предстоящей 33-й годовщиной ее независимости.

"Считанные дни отделяют нас от славного праздника - Дня независимости Туркменистана. С гордостью наблюдаю за тем, как с каждым годом моя прекрасная Родина - Туркменистан - достигает выдающихся успехов, укрепляет свою экономику и реализует социальные программы, строит новые города, развивает науку, образование, спорт. Высоким авторитетом и уважением пользуется нейтральный Туркменистан на мировой арене, получая единогласную поддержку своих важнейших международных инициатив. Для меня особое значение имеют достижения Туркменистана в космической сфере, выдвигающие страну в ряд развитых технологических держав", - приводит слова космонавта официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Кононенко также поблагодарил руководство Туркмении за поддержку, постоянную заботу и внимание к его профессиональной деятельности.

Сейчас на орбите функционирует один туркменский спутник связи, который уже отработал половину срока службы. Аппарат был произведен компанией Thales Alenia Space и выведен на орбиту в апреле 2015 года американской ракетой Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В феврале 2023 года председатель агентства "Туркменсвязь" Хаджимурат Худайгулыев сообщал, что второй спутник связи планируется запустить до 2028 года.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 г. в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). 23 сентября 2024 года после возвращения на Землю на космическом корабле "Союз МС-25" Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе. За пять орбитальных миссий он налетал 1 111 суток. Прежнее достижение - 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд - было установлено в 2015 г. российским космонавтом Геннадием Падалкой, также совершившим пять полетов в космос.

Туркмения 27 сентября отметит 33-ю годовщину своей независимости. 

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