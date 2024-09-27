"Легкой жизни здесь нет". Как готовят пилотов "смертоносного" беспилотника "Орлан"

Адрес учебного центра СТЦ не найти на карте — информация о его местонахождении засекречена. Организация входит в число ведущих предприятий России в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем (БАС). Также центр осуществляет дополнительное профессиональное образование для специалистов в области эксплуатации и применения беспилотников — в том числе и в гражданской сфере. В общей сложности на базе учебного центра действует порядка 90 программ, в рамках которых готовятся специалисты различных направлений в сфере эксплуатации БПЛА, специальных и антидроновых комплексов.

Специальный технологический центр (СТЦ). Источник: ООО "СТЦ"

Главный конструктор СТЦ Роман Иванов отмечает, что с начала спецоперации на Украине работа центра существенно изменила характер в части подготовки боевых пилотов "Орлан-10" и "Орлан-30".

Были изменены сроки и порядок подготовки. Теперь мы не готовим по части вопросов, которые рассчитаны на гражданское применение. Примерный срок обучения сейчас составляет месяц в усиленном режиме. Обучение длится не 8 ч в день, а 12, с проживанием курсантов прямо на полигоне, где выполняются полеты

Роман Иванов

Главный конструктор СТЦ

Из-за периодических закрытий воздушной зоны во время проведения крупных форумов в Санкт-Петербурге организация увеличила число площадок, на которых проводятся испытания техники и обучение специалистов. "Соответственно, мы расширились, у СТЦ появилось две подобных площадки. Стараемся максимально использовать их не только для испытаний и поставочных работ, но и для обучения персонала заказчиков — как отечественных военных заказчиков, так и иностранных", — говорит Иванов.

В настоящее время СТЦ продолжает совершенствовать материально-техническую базу, исходя из пожеланий заказчика — Минобороны РФ. Генконструктор СТЦ отмечает, что в оборонном ведомстве обозначили потребность Вооруженных сил РФ в подготовке более 1 тыс. пилотов "Орланов" ежегодно. "Соответственно, сейчас мы готовим материально-техническую базу для выполнения данной задачи. Сам контракт пока не запущен, идут согласования", — сказал Иванов.

Обучение за миллион

Курс обучения оператора беспилотников "Орлан" стоит недешево — более миллиона рублей. При этом стоимость образовательной программы практически не изменилась в сравнении с прежними годами. Высокая цена объясняется стоимостью самого "Орлана", которая превышает 10 млн рублей (в зависимости от комплектации). В СТЦ объясняют, что ресурс беспилотного самолета полностью "вылетывается" учениками за два-три месяца. "Основная стоимость курса обучения зависит от выполнения довольно большого количества налета на реальных комплексах в реальных условиях. Это достаточно большой налет техники. 100 человек — это 4 тыс. часов в месяц", — говорит Иванов.

Специальный технологический центр (СТЦ). Источник: ООО "СТЦ"

Чаще всего в СТЦ приходят на обучение люди, не имеющие опыта управления беспилотными летательными аппаратами. В особенности — самолетного типа. Для прохождения курса командируются в том числе бойцы непосредственно из зоны СВО. Обучение проводится таким образом, чтобы на выходе получался полноценный экипаж, состоящий минимум из трех специалистов: внешний пилот, оператор целевого оборудования и техник стартовой позиции.

Заместитель генерального директора по летной работе, начальник департамента авиации СТЦ Василий Лешан отмечает, что на постоянной основе в центре могут обучаться от 100 до 120 будущих операторов. Группы могут быть разные — в зависимости от состава экипажа. "Экипаж может состоять либо из трех, либо из пяти человек. Существуют разные комплексы — более сложные и менее сложные. От этого зависит и состав, и наполнение самой программы. В том числе и по часовой нагрузке. Как правило, к нам приходят те, кто вообще не летал и ни разу нашу технику не видел. В процентном соотношении от 5 до 10% учеников — это те, кто чем-то занимался или даже эксплуатировал нашу технику. Есть разные случаи. Иногда мы даже готовим тех, кто ранее проходил подготовку в различных учебных центрах, в том числе на "Орланах", — говорит специалист.

Перед началом программы каждый из учеников проходит входное тестирование, которое определяет уровень его знаний и способность обучаться по специальности. "Мы не производим обучение с абсолютного нуля, здесь ведется дополнительная профессиональная подготовка. У людей уже должно быть базовое техническое образование, в ходе нашего обучения они получают именно специализацию. Также СТЦ старается мотивировать заказчика на то, чтобы к нам приходили люди, уже прошедшие первоначальный отбор. В противном случае менее подготовленные ученики чувствуют себя неудобно в группе более способных курсантов, и это приводит к тому, что вся группа рассыпается", — рассказал генконструктор СТЦ.

В мирное время курс подготовки боевого оператора "Орлана" длился три с половиной месяца. Преподавателями и инструкторским составом учебного центра была проведена большая работа для сокращения программы без потери качества. Часть самых простых вопросов была переведена на самоподготовку.

Здесь нет обычной легкой жизни. Курсанты обучаются сразу в составе своих экипажей. В ходе практики они также работают вместе. По решению заказчика, безусловно, экипажи впоследствии могут разбиваться. Но с нашим методическим подходом у людей появляется слаженность того уровня, который наблюдается у тех, кто уже пилотирует нашу технику. И ученики СТЦ легко вливаются в боевые расчеты

Роман Иванов

Главный конструктор СТЦ

Входной порог

Учебные классы СТЦ не отличить от аудиторий рядового вуза. За партами сидят суровые и сосредоточенные мужчины в камуфляже. Учеба идет ежедневно, без выходных, и от качества освоения программы во многом зависит жизнь будущих операторов "Орланов". Генконструктор СТЦ рассказывает, что уровень сложности курса довольно высок. В ходе тестирования выясняется, что некоторым из претендентов не удается стать даже техником "Орланов". "Мы стараемся это как можно быстрее определить и не тратить ресурсы на людей, которые не смогут подготовиться. Точно так же мы отсеиваем людей на входе. Если люди не имеют даже какого-то отдаленного понимания определенных вопросов, их невозможно обучить, тем более за месяц. Они смогут освоить только какие-то базовые вещи, и когда придет момент их выпускать, они будут не готовы", — говорит Иванов.

После первого и второго блоков обучения будущие пилоты проходят тестирование, которое определяет уровень их знаний. С людьми, которые не успевают освоить курс в имеющиеся сжатые сроки, при возможности проводятся дополнительные занятия. Генконструктор отмечает, что крайне редко, но случается такое, что курсанты задерживаются в учебном центре на более длительный период, чем планировалось изначально.

Специальный технологический центр (СТЦ). Источник: ООО "СТЦ"

Летная практика длится 40 ч. Также в учебном центре развернут тренажерный комплекс, который позволяет осваивать летные навыки без выполнения реальных полетов. Большая часть базовых навыков управления приобретается будущими операторами "Орланов" именно в ходе работы на тренажере-симуляторе. По словам Иванова, СТЦ активно участвует в развитии сферы профильного образования в России и старается поддерживать военные, а также гражданские образовательные учреждения. "Мы поддерживаем учреждения, которые открывают данные специальности, созданием материальной базы. У СТЦ есть свой учебный курс — это пособия, учебники, электронные пособия, системы тестирования, которые позволяют оценить степень усвоения материала. Также разработан тренажерный класс и собственно комплексы, на которых можно производить практические полеты. Всю эту продукцию сейчас мы уже доводим до возможности поставок", — говорит специалист.

Полет на симуляторе

Одним из условий обучения со стороны заказчика в лице Минобороны РФ являлось создание собственной учебно-тренажерной базы. Для подготовки операторов "Орланов" специалисты Специального технологического центра разработали тренажерный комплекс. Тренажер отличается от большинства аналогичных систем тем, что включает базовые рабочие места операторов и боевое программное обеспечение.

Существует компьютерное место инструктора — 3D-cцена, к которой подключаются со своих рабочих мест курсанты. У них такие же рабочие места, как это будет в ходе боевых действий, — с такими же джойстиками и программными интерфейсами. Инструктор имеет возможность работать сразу с восемью курсантами одновременно

Роман Иванов

Главный конструктор СТЦ

Помимо шлифовки мастерства пилота при помощи симуляторов, курсанты учатся справляться с основными сложностями. Например, компьютер сталкивает будущих операторов с ситуацией, в которой у беспилотника отказывает двигатель, или же предлагает выполнять задачи в условиях сильного ветра. Кроме того, в ходе обучения пилоты учатся работать с оптикой: отрабатывают поиск целей, учатся ориентироваться на местности без навигационных данных, а также осваивают другие элементы боевой работы.

В числе первых учебный комплекс СТЦ был поставлен в коломенский Государственный центр беспилотной авиации. До начала спецоперации именно там осуществлялась основная подготовка всех специалистов в области беспилотной авиации для Вооруженных сил РФ. "Также мы поставляли свои учебные комплексы в два петербургских техникума, специализирующихся на техническом обслуживании и ремонтных работах БАС. Кроме того, комплексы поставлялись в ряд военных вузов — в том числе в Воронеж и Череповец. В настоящее время работа над программным обеспечением продолжается, но мы стараемся помогать теми элементами, которые уже могут применяться", — отмечает Иванов.

Специальный технологический центр (СТЦ). Источник: ООО "СТЦ"

Генконструктор СТЦ подчеркивает, что создание материально-технической базы для массового обучения операторов БПЛА "Орлан" позволит оперативно отреагировать на запрос о подготовке смены для тех пилотов, которые уже в течение длительного времени находятся на передовой СВО. "Мы подходим к тому моменту, когда у СТЦ будет создана база для возможности массового обучения, и эта возможность серьезно востребована. Надеемся, что будет принято решение о запуске этой программы по подготовке смены для тех, кто сейчас воюет на передовой. Скорее всего, помимо расширения всей базы будет потребность в том, чтобы обновить личный состав на местах. Военные точно так же смотрят на это, и мы стараемся максимально соответствовать их потребностям. Эта задача была обозначена еще в 2023 году", — сказал он.

По словам Иванова, сейчас центр решил проблемы с транспортной доступностью и возможностью размещения курсантов непосредственно на полигонах. На их базе созданы общежития, где можно разместить до 100 курсантов "Орланов" единовременно. Генконструктор СТЦ уточнил, что также выполняется изготовление техники для учебных классов, чтобы запустить новые учебные группы.

Подготовка кадров для зарубежья

В настоящее время топовые российские беспилотные комплексы линейки "Орлан" поставляются в ряд зарубежных стран, среди которых лидирует СНГ. Также СТЦ проводит обучение для зарубежных специалистов, которые на сегодняшний день представлены странами — зарубежными партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В их числе Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия. "Поставки в эти страны чаще выполняются Минобороны РФ. Часть своей техники российское оборонное ведомство передает туда, и к нам на обучение приезжают иностранные сотрудники, которые будут выполнять эти задачи в своих странах", — сказал Иванов.

По его словам, зарубежные специалисты на базе СТЦ обучаются в рамках российского государственного стандарта и на выходе получают документы государственного образца. "Это достаточно длительный процесс — порядка три с половиной месяца", — уточнил Иванов.

Екатерина Адамова