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Интерфакс-АВН

Американские сенаторы представили законопроект, запрещающий продажу оружия США Израилю

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Берни Сандерс
Берни Сандерс.
Источник изображения: www.pravda.ru

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор Берни Сандерс совместно с сенаторами-демократами Питером Уэлчем и Джеффом Меркли внесли на рассмотрение законопроект, блокирующий продажу оружия Израилю на сумму более $20 млрд.

"Последующая отправка оружия экстремистскому правительству Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля - ИФ) неприемлема", - говорится в заявлении Сандерса, опубликованном на его сайте.

Он отметил, что правительство Нетаньяху не просто вело войну против ХАМАС, но и против палестинского народа.

"Оно (правительство Нетаньяху - ИФ) развязало тотальную войну против палестинского народа, убив более 41 тысячи палестинцев и ранив более 95 тысяч, 60% из которых - женщины, дети или пожилые люди", - подчеркнул Сандерс.

В заявлении говорится, что отправка оружия Израилю не только "аморальна, но и незаконна".

"Существует множество документальных свидетельств того, что это оружие используется в нарушение законов США и международного права", - подчеркивается в нем.

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Израиль
США
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