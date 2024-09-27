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ТАСС

Разработчик рассказал, что БПЛА Supercam S350 постоянно модернизируется

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Supercam S350
Supercam S350.
Источник изображения: © ГК "Беспилотные системы"

По словам представителя ГК "Беспилотные системы", военные хвалят этот беспилотный летательный аппарат, в частности, за простоту в эксплуатации, а также наличие пневматической эластичной катапульты

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат Superscam S350 производства ГК "Беспилотные системы" постоянно проходит модернизацию во взаимодействии с подразделениями, эксплуатирующими беспилотники в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации в рамках выставки ADEX-2024 в Баку.

"Supercam S350 был создан в 2012 году, с тех пор уже прошла масса модификаций. У нас регулярно что-то дорабатывается, устанавливаются новые системы. Мы постоянно находимся в координации с воюющими подразделениями, соответственно, получаем от них какие-то запросы. Они очень довольны", - сказал представитель ГК "Беспилотные системы".

По словам собеседника ТАСС, военные хвалят этот БПЛА, в частности, за простоту в эксплуатации, а также наличие пневматической эластичной катапульты, позволяющей запускать аппарат с неподготовленных площадок. В ГК "Беспилотные системы" отметили, что беспилотник оснащен электрическим двигателем, что обеспечивает его бесшумное использование. Максимальная высота полета достигает 5 тыс. м. Вся линейка беспилотников Superscam также обеспечена каналом защищенной связи, что способствует безопасной и быстрой передаче информации.

Пятая выставка оборонной промышленности ADEX0-2024 проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Российские предприятия представляют продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений. 

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Азербайджан
Россия
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БПЛА
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