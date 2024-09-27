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ТАСС

Президенту Азербайджана презентовали российские БПЛА Supercam на выставке ADEX

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Дрон Supercam
Дрон Supercam.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ильхама Алиева сопровождал министр обороны Азербайджана, сообщила официальный представитель ГК "Беспилотные системы"

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Линейка российских многофункциональных беспилотников Supercam производства группы компаний "Беспилотные системы" презентована президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в рамках V Международной выставки оборонной промышленности ADEX-2024. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

"Российскую экспозицию, в рамках которой представлена продукция ГК "Беспилотные системы" в день открытия выставки посетил президент Азербайджана, главе государства презентовали комплекс с БПЛА Supercam S350. Также присутствовал министр обороны Азербайджана", - рассказала представитель организации.

Российский беспилотник самолетного типа Supercam S350 впервые представили Каспийскому региону на выставке ADEX-2024, которая проходит в Баку с 24 по 26 сентября. В каталоге компании также представлен весь модельный ряд беспилотных авиационных систем: конвертоплан Supercam SX350, компактный БПЛА самолетного типа Supercam S150 и коптеры Supercam X4 и Supercam X4E.

Пятая выставка оборонной промышленности ADEX-2024 проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Российские предприятия представляют продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений. 

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Азербайджан
Россия
Проекты
БПЛА
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