"Беспилотные системы" заявили о разработке средств защиты БПЛА от FPV-дронов ВСУ

Официальный представитель организации не привел подробностей

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты группы компаний "Беспилотные системы" ведут разработку средств защиты для противодействия атакам украинских FPV-дронов на разведывательные российские беспилотники, применяющиеся в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации в рамках выставки ADEX-2024 в Баку.

"Атаки FPV-дронов [украинской армии] производятся не только на беспилотники Supercam, а на все разведывательные беспилотники. Естественно, специалисты ГК "Беспилотные системы" ведут анализ этой проблемы и осуществляют разработку средств защиты. Сейчас это все в процессе", - заявил представитель организации.

Пятая выставка оборонной промышленности ADEX-2024 проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Российские предприятия представляют в рамках мероприятия продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.