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ТАСС

В СТЦ планируют обучать более тысячи операторов БПЛА "Орлан" ежегодно

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Операторы готовят беспилотник "Орлан-10" к вылету
Операторы готовят беспилотник "Орлан-10" к вылету.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

По словам генерального конструктора центра Романа Иванова, такую задачу обозначили в Минобороны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Подготовку свыше 1 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов "Орлан" планируется ежегодно осуществлять в интересах Вооруженных сил РФ на базе учебного центра компании-разработчика Специальный технологический центр (СТЦ). Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов.

"В Минобороны РФ обозначили потребность в подготовке более 1 тыс. пилотов "Орланов" ежегодно. Соответственно, сейчас мы готовим материально-техническую базу для выполнения данной задачи. Сам контракт пока не запущен, идут согласования", - сказал Иванов.

По словам специалиста, в настоящее время СТЦ продолжает совершенствовать материально-техническую базу, исходя из пожеланий заказчика в лице Минобороны РФ. "Мы расширились, у СТЦ появилось две подобных площадки. Стараемся максимально использовать их не только для испытаний и поставочных работ, но и для обучения персонала заказчиков - как отечественных военных заказчиков, так и иностранных", - отметил Иванов.

Генконструктор СТЦ также сообщил, что сроки подготовки боевых пилотов "Орлан-10" и "Орлан-30" были сокращены за счет уплотнения программы подготовки. "Были изменены сроки и порядок подготовки. Теперь мы не готовим по части вопросов, которые рассчитаны на гражданское применение. Примерный срок обучения сейчас составляет месяц в усиленном режиме. Обучение длится не 8 часов в день, а 12, с проживанием курсантов прямо на полигоне, где выполняются полеты", - рассказал он.

 

Полный текст статьи будет опубликован 26 сентября в 07:00 мск. 

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