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ТАСС

"Рособоронэкспорт": все экспортируемые системы РЭБ имеют опыт боевой работы

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Комплект противодействия БПЛА РБ-504П-Э
Комплект противодействия БПЛА РБ-504П-Э.
Источник изображения: “Рособоронэкспорт”

Представитель компании в ходе выставки оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку отметил, что спецэкспортер "предъявляет жесткие требования к экспортной продукции"

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Все российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дронами, поставляемые Россией на экспорт, имеют опыт боевого применения. Об этом сообщил ТАСС представитель "Рособоронэкспорта" в ходе выставки оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку.

"Спрос на представленные в Баку комплексы есть. Основной двигатель этого спроса - наличие опыта боевого применения. Эти системы не просто изобретены и поставлены, а прошли боевые действия. "Рособоронэкспорт" предъявляет жесткие требования к экспортной продукции", - отметил он.

На выставке в Баку "Рособоронэкспорт" представляет малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 "Лесочек" - новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавления каналов управления и навигации беспилотников. Также спецэкспортер демонстрирует в Азербайджане РБ-504П-Э - комплекс, позволяющий обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БПЛА, в том числе в автоматическом режиме.

Пятая выставка оборонной промышленности ADEX 2024 открылась в Баку в понедельник. Впервые за пределами России здесь показывают комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э" и новейший легкий пулемет РПЛ-20. 

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