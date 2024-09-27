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Интерфакс-АВН

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

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Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы.
Источник изображения: © AP Photo / Sven Kaestner

В новый пакет вошли боеприпасы для HIMARS и кассетные бомбы

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.

Как отмечается в меморандуме, опубликованном Белым домом, Байден для оказания помощи Украине поручает направить до $375 млн в виде "оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также на военное образование и подготовку".

Тем временем Госдепартамент США объявил, что Вашингтон предоставляет еще один "значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники" украинским партнерам.

Пакет включает "дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS (высокомобильной артиллерийской ракетной системы); артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; кассетные боеприпасы; колёсные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP и легкие тактические транспортные средства; патрульные катера; стрелковое оружие", сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в новый пакет вошли ракеты для Javelin, противотанковые ракеты TOW и АТ-4, а также "запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт".

"Мы предоставим эту новую помощь как можно быстрее", - сообщили в Госдепартаменте.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
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