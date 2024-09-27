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Вестник Мордовии

БТР-90 на вооружении с 2008 года, повоевал в СВО, но так и не стал массовым

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Источник изображения: Фото: Алексея Хомякова

Почти год назад на передовой специальной военной операции был замечен БТР-90 "Росток". Машина была задействована в наступательных действиях в районе Авдеевки.

Тогда появление этой колесной боевой машины стало настоящей сенсацией, и эта новость потом долгое время обсуждалась в социальных сетях.

Многие из участвующих в дискуссиях и спорах искренне сожалели, что новый бронетранспортер, принятый на вооружение в 2008 году, так и не стал массовым. По большинству характеристик он и сейчас выглядит вполне современным. Например, это касается защищенности, в том числе противоминной.

Боевое отделение можно было бы заменить на "Бережок" с многоканальными прицелом наводчика-оператора, командирской панорамой и управляемыми ракетами "Корнет". Очень хорошо смотрелся бы на "Ростке" боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой.

Возможно, и другие дополнительные усовершенствования позволили бы "девяностому" свободно конкурировать с иностранной колесной бронетехникой. Тем более, о вариантах такой модернизации в СМИ появлялось много информации.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АУ-220М
БМП-2М
БТР-90
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