Военным атташе покажут работу российских систем подавления FPV-дронов

Посетители ноябрьской выставки увидят новинки радиоэлектронных комплексов

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Российские радиоэлектронные комплексы для борьбы с FPV-дронами в ноябре будут продемонстрированы в действии военным атташе посольств зарубежных стран. Об этом ТАСС на выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку сообщил представитель "Рособоронэкспорта".

"Многие новинки радиоэлектронных комплексов сейчас уже поставляются на экспорт. Например, "Аргумент-2", "Аргумент-3", РБ-504П-Э, "Репеллент-патруль". В ноябре этого года пройдет презентация средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами для атташе зарубежных стран. Там будет показано реальное подавление FPV-беспилотников этими комплексами", - рассказал он.