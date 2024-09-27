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ТАСС

Сийярто заявил, что поставки западного оружия на Украину не имели смысла

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

Они не смогли изменить ситуацию на поле боя, отметил глава МИД Венгрии

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Поставки западного оружия на Украину оказались бессмысленными, они не смогли изменить ситуацию на поле боя. С таким утверждением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

"Мы должны честно задаться вопросом, являются ли поставки [западных] вооружений [на Украину] рациональными. Очевидно, что они не имели смысла, потому что не изменили ситуацию на поле боя и не приблизили нас к миру. Поставки вооружений лишь увеличили объем оружия по обе стороны поля боя, унесли больше жизней и привели к затягиванию войны", - заявил глава венгерского дипломатического ведомства. 

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