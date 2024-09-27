Париж продолжит поставлять Киеву снаряжение, необходимое для обороны, отметил президент республики

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Париж продолжит поддерживать Киев и поставлять ему военное снаряжение, необходимое для обороны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Франция продолжит делать все возможное, чтобы Украина держалась, - сказал он. - Париж вместе с ближайшими союзниками продолжит поставлять ей снаряжение, необходимое для обороны".

По его словам, "Франция объединит свои усилия со всеми искренними партнерами, чтобы построить прочный мир для Украины и Европы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковранее указал, что российская спецоперация на Украине завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. Цели СВО перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий - в том числе желания Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей воссоединиться с РФ, как это сделали в 2014 году Крым и Севастополь.