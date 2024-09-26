«Нужна решетчатая броня»: ВСУ показали проект усиления защиты БМП Bradley

Источник изображения: topwar.ru

Об отправке первой БМП Bradley на Украину Пентагон сообщил в январе 2023 года. Спустя полтора года ВСУ озаботились усилением защиты американских бронемашин, потеряв значительную часть их парка в боестолкновениях с российской армией.

Bradley нужно оснастись дополнительным бронированием в виде решетчатой защиты

- заявили в 47-й механизированной бригаде ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в западной прессе, столкнувшись с растущей угрозой со стороны БПЛА, особенно FPV-дронов, украинские солдаты рассматривают возможность оснащения своих Bradleys каркасами против беспилотников.

Отмечается, что с начала конфликта Украина получила более 300 Bradley [хотя называется и большее количество], из них около 100 были развернуты в 47-й омбр. В сети опубликованы изображения, на которых показаны эскизы этих БМП с установленной на них габаритной решетчатой конструкцией, прикрывающей полностью башню и часть бортов.

Источник изображения: topwar.ru

Данный проект в случае его реализации приведет к увеличению высоты БМП, но сохранит её возможность вести огонь на 360° и обеспечит защиту вооружения и оборудования, размещенного на башне.

В отличие от российских танков, на которых решетчатая защита порой препятствует вращению башни и ограничивает поле обзора, модификация Bradley не привела к таким последствиям

- указывается в прессе.