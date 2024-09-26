Путин: агрессия неядерной страны с участием ядерной будет считаться совместной

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ, сообщил президент России Владимир Путин.

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - сказал Путин во время совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.