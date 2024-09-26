Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку

Россия рассмотрит применение ядерного оружия при массированной воздушной атаке

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе ракет и беспилотников, и пересечении ими государственной границы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - сказал Путин.