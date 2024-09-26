Войти
РИА Новости

Россия может рассмотреть ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку

132
0
0
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Россия рассмотрит применение ядерного оружия при массированной воздушной атаке

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе ракет и беспилотников, и пересечении ими государственной границы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:05
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 23:17
  • 4963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"
  • 25.09 15:42
  • 0
Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН
  • 25.09 14:21
  • 0
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 25.09 10:56
  • 2
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 25.09 09:05
  • 0
Призывники в Европе – «обреченная» элита общества
  • 25.09 06:39
  • 1
Страны Западной Африки запустят спутники с помощью Роскосмоса
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"