Азербайджан представил свой первый лазерный комплекс ПВО Fireforce

Источник изображения: topwar.ru

На оборонной выставке ADEX-2024 в Баку азербайджанские разработчики представили свой первый комплекс ПВО Fireforce, оснащенный боевым лазером и предназначенный для борьбы с беспилотниками.

Как указывается в издании Minval.az, Fireforce оборудован лазером мощностью 30 кВт. По словам разработчиков, система особенно эффективна против небольших и легких БПЛА с радиусом действия около 1000 м. Fireforce весом 900 кг устанавливается на шасси бронированного внедорожника Toyota Hilux.

Fireforce – это мощное лазерное оружие азербайджанского производства, разработанное местными конструкторами

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Основным участником выставки ADEX-2024, проходящей в Баку, является турецкая оборонка, представленная 51 компанией из военно-промышленного комплекса. Ожидается подписание ряда контрактов в области ВТС. Так, турецкие разработчики предлагают оснастить штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные БПЛА Bayraktar AKINCI ВВС Азербайджана управляемыми бомбами TEBER.

Комплекс TEBER-81, снаряженный бомбой Мк-81, имеет массу 150 кг и максимальную дальность действия 23 км. TEBER-82, использующий Мк-82, обладает весом 260 кг и предельным радиусом полета 28 км.