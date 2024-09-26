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Военное обозрение

Азербайджан представил свой первый лазерный комплекс ПВО Fireforce

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Источник изображения: topwar.ru

На оборонной выставке ADEX-2024 в Баку азербайджанские разработчики представили свой первый комплекс ПВО Fireforce, оснащенный боевым лазером и предназначенный для борьбы с беспилотниками.

Как указывается в издании Minval.az, Fireforce оборудован лазером мощностью 30 кВт. По словам разработчиков, система особенно эффективна против небольших и легких БПЛА с радиусом действия около 1000 м. Fireforce весом 900 кг устанавливается на шасси бронированного внедорожника Toyota Hilux.

Fireforce – это мощное лазерное оружие азербайджанского производства, разработанное местными конструкторами

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Основным участником выставки ADEX-2024, проходящей в Баку, является турецкая оборонка, представленная 51 компанией из военно-промышленного комплекса. Ожидается подписание ряда контрактов в области ВТС. Так, турецкие разработчики предлагают оснастить штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные БПЛА Bayraktar AKINCI ВВС Азербайджана управляемыми бомбами TEBER.

Комплекс TEBER-81, снаряженный бомбой Мк-81, имеет массу 150 кг и максимальную дальность действия 23 км. TEBER-82, использующий Мк-82, обладает весом 260 кг и предельным радиусом полета 28 км.

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Страны
Азербайджан
Продукция
Су-25
Компании
Toyota
Проекты
БПЛА
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