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«Калашников» впервые представил за рубежом новый подствольный гранатомет ГП-46

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ГП-46
ГП-46.
Источник изображения: «Калашников»

Концерн «Калашников» впервые представило 40×46 мм подствольный гранатомет ГП-46 на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая проходит с 24 по 26 сентября в Баку.

Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике. Гранатомет может применяться присоединенным к автомату Калашникова, либо к модулю — специальному отъемному прикладу, позволяющему использовать его как отдельное оружие. Позволяет вести настильную или навесную стрельбу. Гранатомет, установленный на АК, не препятствует стрельбе из автомата. Заряжание происходит при повороте ствола ГП-46 влево или вправо.

Гранатомет может применяться для стрельбы прямой наводкой на дальность до 400 м, стрельбы по точечным и площадным целям, стрельбы «с плеча» или из укрытия. ГП-46 сделан под боеприпасы НАТОвского образца.

Основные характеристики подствольного гранатомета ГП-46:

  • Длина гранатомета, мм − 380
  • Калибр, мм − 40
  • Масса гранатомета, кг − 1,6
  • Прицельная дальность стрельбы (с шагом 50 м), м − 400
  • Скорострельность, выстрелов/мин − 5-6
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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