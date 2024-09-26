«Калашников» впервые представил за рубежом новый подствольный гранатомет ГП-46

Концерн «Калашников» впервые представило 40×46 мм подствольный гранатомет ГП-46 на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая проходит с 24 по 26 сентября в Баку.

Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике. Гранатомет может применяться присоединенным к автомату Калашникова, либо к модулю — специальному отъемному прикладу, позволяющему использовать его как отдельное оружие. Позволяет вести настильную или навесную стрельбу. Гранатомет, установленный на АК, не препятствует стрельбе из автомата. Заряжание происходит при повороте ствола ГП-46 влево или вправо.

Гранатомет может применяться для стрельбы прямой наводкой на дальность до 400 м, стрельбы по точечным и площадным целям, стрельбы «с плеча» или из укрытия. ГП-46 сделан под боеприпасы НАТОвского образца.

Основные характеристики подствольного гранатомета ГП-46: