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В России провели тренировку с антидроновыми «Гарпиями»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

МО: военнослужащие ВВО провели тренировку с антидроновыми ружьями «Гарпия»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по блокированию разведывательных квадрокоптеров условного противника антидроновыми ружьями «Гарпия» на Сахалине. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«Военнослужащие с помощью ружья блокировали частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации», — говорится в сообщении.

Направленная антенна «Гарпии» действует на квадрокоптеры на расстоянии до нескольких километров. Под воздействием ружья беспилотник теряет связь с оператором и геоданные, а также прекращает съемку. После этого дрон в течение нескольких минут совершает вынужденную посадку.

В марте представитель научно-производственного объединения «Кайсант» сообщил, что антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» доработали для подавления украинских FPV-беспилотников. Конструкторы увеличили количество каналов обнаружения дронов до шести.

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