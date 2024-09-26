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Российско-китайский спутник прошел финальные испытания

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Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ
Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ.

Первый российско-китайский спутник прошел финальные испытания и готов к запуску

Первый российско-китайский спутник прошел финальные испытания и готов к запуску с космодрома Восточный. Об этом со ссылкой на Амурский государственный университет сообщает РИА Новости.

Разработкой космического аппарата занимались студенты и аспиранты Амурского госуниверситета и Харбинского политехнического университета. Финальные испытания спутник проходил на базе Научно-исследовательского института ядерной физики Московского госуниверситета.

«По результатам испытаний уже получен сертификат, который станет пропуском для полета спутника в космос», — заявили в благовещенском вузе.

Ранее министр экономики и финансов Мали Альфуссейни Сану сообщил, что страны Западной Африки планируют запустить спутники с помощью госкорпорации «Роскосмос». Речь идет о работе в рамках заключенного между Россией и Альянсом государств Сахели (АГС) соглашения, предполагающего запуск космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.

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