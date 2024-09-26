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Известия.ru

Дюмин выразил уверенность в освобождении Курской области от ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Территория Курской области будет освобождена от противника, ВС РФ ведут мужественные действия в этом направлении. Об этом 25 сентября заявил помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

«В ближайшее время наша территория будет освобождена. <...> Те действия, которые ВС РФ сегодня ведут, — это мужественные действия», — ответил Дюмин на вопрос журналистов о сроках освобождения Курской области.

Он добавил, что противник будет выдавлен из региона и в этом нет никаких сомнений.

Ранее в этот день генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции в Курской области были успешно отражены. Он отметил, что противник всё еще пытается прорваться, но из-за грамотной работы спецназа «Ахмат» у него ничего не получается.

Также в этот день экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетный удар по скоплению живой силы и технике ВСУ в приграничных районах Курской области. Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. По данным разведки, экипажам удалось уничтожить как скопления живой силы, так и бронированную и автомобильную технику.


Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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