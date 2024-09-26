Зеленский обвинил ООН в бессилии

Президент Украины выступил против планов урегулирования конфликта, альтернативных киевскому, а также против заморозки конфликта

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обвинил в бездействии всемирную организацию, выступил против планов урегулирования конфликта, альтернативных киевскому, а также против заморозки конфликта.

"К сожалению, в ООН невозможно правдиво и честно решать вопросы войны и мира, потому что очень многое зависит от Совета Безопасности и права вето", - сказал он. Зеленский в очередной раз выступил с утверждением, что его так называемая формула мира может завершить конфликт, потому что "в ней нет права вето".

При этом он признал, что, хотя его "формула" существует два года, к ней присоединились не все, а некоторые страны предлагают альтернативные варианты урегулирования. Такие инициативы он подверг критике. По словам Зеленского, "любые параллельные или альтернативные попытки достижения мира" ведут только к перерыву в боевых действиях, но не урегулированию и якобы игнорируют интересы Украины.

В своем выступлении он также высказался против инициатив, направленных на приостановку конфликта. Зеленский добавил, что урегулирование должно быть таким, чтобы не допустить "второй или третьей фазы" конфликта с Россией.

Кроме того, он признал, что РФ "день за днем" увеличивает территории под своим контролем.

Позиция России

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом "формулу" как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Кроме того, РФ поддерживала мирный план, предлагаемый Китаем и Бразилией, который Украина сочла нереалистичным и подвергла критике как не соответствующий "формуле мира".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник указал, что российская спецоперация на Украине завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. Цели СВО перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий - в том числе желания Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей воссоединиться с РФ, как это сделали в 2014 году Крым и Севастополь.