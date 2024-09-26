NYT: США могут поддержать удары вглубь РФ чужим оружием

По информации газеты, Вашингтон "даст зеленый свет" на это, если будет использоваться оружие, произведенное не в стране

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность того, чтобы поддержать удары по объектам на территории России, но не американским оружием. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, Вашингтон "даст зеленый свет" на удары вглубь РФ с украинской территории, если для этого будет использоваться оружие, произведенное не в США.

Ранее газета The Times проинформировала, что президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Путин указал, что Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.