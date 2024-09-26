Войти
Lenta.ru

Раскрыто значение российских АПЛ для стабильности в Тихом океане

124
0
0
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

Главком ВМФ: российские атомные подлодки снижают риски конфронтации в АТР

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) снижают риски конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и обеспечивают безопасность страны. Значение подлодок раскрыл главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости.

Сегодня в Вилючинске встретили атомные подлодки «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» и «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», которые завершили арктический межфлотский переход к постоянному месту базирования.

Главком отметил, что стратегическое ядерное оружие российских крейсеров имеет огромные разрушительные свойства. «Наличие такого оружия у государства, конечно же, это есть, с одной стороны, гарант безопасности, а другое — все-таки это стабильность в регионе, не каждый себе может позволить иметь такое оружие, и не каждый может пойти на определенные риски, в том числе конфронтации в данном регионе с Россией», — сказал он.

Адмирал добавил, что обеспечение национальных интересов России в АТР остается государственной задачей для Тихоокеанского флота.

В августе главком ВМФ Моисеев сообщил, что до конца 2024 года флот получит от «Адмиралтейских верфей» АПЛ «Князь Пожарский» проекта 955А и «Архангельск» проекта 885М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:05
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"
  • 26.09 00:41
  • 0
Ответ на "Призывники в Европе – «обреченная» элита общества"
  • 25.09 23:17
  • 4963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:32
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется"
  • 25.09 22:32
  • 2
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 25.09 21:46
  • 1
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 25.09 20:53
  • 0
Ответ на "Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН"
  • 25.09 15:42
  • 0
Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН
  • 25.09 14:21
  • 0
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 25.09 10:56
  • 2
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 25.09 09:05
  • 0
Призывники в Европе – «обреченная» элита общества
  • 25.09 06:39
  • 1
Страны Западной Африки запустят спутники с помощью Роскосмоса
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"