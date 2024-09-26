Раскрыто значение российских АПЛ для стабильности в Тихом океане

Главком ВМФ: российские атомные подлодки снижают риски конфронтации в АТР

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) снижают риски конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и обеспечивают безопасность страны. Значение подлодок раскрыл главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, передает РИА Новости.

Сегодня в Вилючинске встретили атомные подлодки «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» и «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», которые завершили арктический межфлотский переход к постоянному месту базирования.

Главком отметил, что стратегическое ядерное оружие российских крейсеров имеет огромные разрушительные свойства. «Наличие такого оружия у государства, конечно же, это есть, с одной стороны, гарант безопасности, а другое — все-таки это стабильность в регионе, не каждый себе может позволить иметь такое оружие, и не каждый может пойти на определенные риски, в том числе конфронтации в данном регионе с Россией», — сказал он.

Адмирал добавил, что обеспечение национальных интересов России в АТР остается государственной задачей для Тихоокеанского флота.

В августе главком ВМФ Моисеев сообщил, что до конца 2024 года флот получит от «Адмиралтейских верфей» АПЛ «Князь Пожарский» проекта 955А и «Архангельск» проекта 885М.