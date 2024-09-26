Немцам не по себе от новых американских ракет (Responsible Statecraft, США)

RS: соглашение Германии по ракетам с США грозит бесконтрольной гонкой вооружений

Американские ракеты в Германии могут стать частью будущей сделки с Россией, но на данном этапе они лишь обостряют неуверенность, считает автор статьи в RS. Два типа этих ракет теоретически долетят до Москвы. Оттуда ответят – по Германии, а США останутся в стороне.

Анатоль Ливен

Достигнутое на июльском, юбилейном саммите НАТО соглашение между Вашингтоном и Берлином прошло практически не замеченным в США — но изрядно нашумело в Германии.

Впервые с 1980-х годов Берлин согласился на размещение на своей территории трех типов американских ракет под командованием США. Начиная с 2026 года разрешение будет действовать на крылатые ракеты Tomahawk Block 4 с дальностью полета чуть более 1 600 километров, предназначенные в основном для противовоздушной обороны Standard Missile-6 (SM-6) с дальностью полета 370 километров и гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHP), которое все еще находится в стадии разработки, с предполагаемой дальностью полета свыше 2 900 километров.

Два типа этих ракет смогут нанести удар вглубь России и теоретически долетят до Москвы.Они вооружены обычными боеголовками, но способны нести и ядерные, хотя для их переоборудования потребуется новое соглашение. Между тем, уже заключенное соглашение никоим образом не оговаривает, получит ли Германия какой-либо контроль над ракетами на своей территории.

“Томагавки” и LRHP нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, который запрещает размещение наземных ракет дальностью от 500 до 5 000 километров (310–3 400 миль). Однако администрация Трампа вышла из ДРСМД в 2019 году, а следом его действие приостановила и Россия. Администрация Байдена пока не предприняла никаких попыток вернуться к договору.

Администрации Обамы и Трампа утверждали, что российские баллистические ракеты “Искандер”, размещенные в Калининграде (эксклав на Балтийском море, прилегающий к Польше и Литве и всего в 520 километрах от Берлина) в неядерном исполнении, но с возможностью нести ядерные боеголовки, вместо заявленной дальности менее 500 км (в пределах, оговоренных ДРСМД) в действительности имели бóльшую — и, таким образом, нарушали договор. Однако никаких независимых подтверждений этого мы так и не увидели, а после присоединения Крыма в 2014 году ухудшение отношений между США и Россией решение этого вопроса путем переговоров стало невозможным.

Последнее соглашение немецкого правительства о размещении новых ракет довольно странно для демократического государства: оно достигнуто без какого-либо предварительного обсуждения в немецком парламенте или тем более без общенациональных дебатов. Страсти в Германии накалились.Внешнеполитические и силовые структуры, а также большая часть партий магистральной линии выступают решительно за. Правая “Альтернатива для Германии” и левый “Союз Сары Вагенкнехт” — решительно против.

Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца, крупнейшая в правящей коалиции, по этому вопросу также расколота, хотя, по всеобщему предположению, несогласные в итоге встанут на сторону правительства.

Расколота и немецкая общественность. По последнему опросу, 49% против ракет и 45% за. Однако в Восточной Германии доля противников договора вырастает до 74% — при том, что поддерживают его лишь 23%. На недавних выборах в трех восточнонемецких землях “Альтернатива” и “Союз” — сторонники компромиссного мира на Украине — заручились значительной поддержкой. Таким образом, этот вопрос подогревает региональную напряженность в Германии, и можно смело предположить, что он сыграет важную роль на федеральных выборах в следующем году.

Эта полемика во многом напоминает ситуацию 1980-х годов вокруг размещения американских ядерных баллистических ракет средней дальности Pershing II. Это стало ответом на советскую разработку РСД-10 “Пионер” и привело к острому политическому кризису в Германии. Сегодня представляется весьма комичным, что яростное противодействие “Першингам” стало стимулом для формирования антиядерной коалиции “Зеленых”, которая теперь, спустя 40 лет, решительно отстаивает размещение “Томагавков”.

Примечательно, что на недавних выборах в Восточной Германии “Зеленые” потерпели сокрушительное поражение. Социал-демократическая партия, которая сейчас возглавляет правительство Германии, также выступала против “Першингов”.

До запуска “Першингов” к счастью, дело так и не дошло — в действительности это могло произойти лишь в силу катастрофической случайности. Как показали документы, опубликованные после распада Советского Союза, советское руководство не имело ни малейшего намерения нападать на НАТО и действительно искренне опасалось, что это НАТО ударит по СССР.

Сегодняшнее российское правительство не имеет ни намерений, ни возможности развернуть такую атаку на НАТО обычными средствами, которой должны были бы противостоять новые ракеты. Бряцание ядерным оружием со стороны Москвы призвано лишь удержать НАТО от прямого вмешательства в украинский конфликт — и, таким образом, от войны между альянсом и Россией. Однако сохраняется острый риск незапланированной взаимной эскалации, которая все же приведет к войне. В таком случае американские ракеты, запущенные по России из Германии, могут запросто стать предвестником ядерной катастрофы.

Единственный разумный замысел разрешения на размещение “Томагавков” и гиперзвуковых ракет в Германии — это предложить от них отказаться в рамках нового соглашения с Россией о сокращении ядерных вооружений. В конце концов, это был единственный положительный результат размещения “Першингов” в ФРГ в 1980-х.

Само решение о размещении “Першингов” в 1979 году сопровождалось декларацией о желании вести переговоры по соглашению. К недавнему решению аналогичной декларации не прилагается. После прихода к власти бывшего президента СССР Михаила Горбачева Вашингтон и Москва в 1989 году подписали Договор о РСМД, в соответствии с которым “Першинги” были демонтированы и утилизированы в обмен на то, что Москва проделает то же самое со своими ядерными ракетами промежуточной дальности.

Сегодня аналогичное соглашение, по которому США отказались бы от запланированного размещения ракет в Германии, а Россия вывела ракеты из Калининградской области и Белоруссии, принесло бы огромное облегчение Германии, Европе и всему миру. Увы, ситуация развивается в прямо противоположном направлении — в сторону бесконтрольной гонки вооружений.

Процесс распада соглашений о контроле вооружений начался еще в 2002 году, когда администрация Джорджа Буша-младшего вышла из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Правительство Германии было недовольно этим решением, но оказалось бессильно его остановить. Более того, Берлин даже не высказывал своих возражений во всеуслышание и не предпринимал никаких публичных попыток создать блок европейских государств, чтобы отстоять договор. Это немало способствовало формированию в Москве убеждения, что Германия не пойдет на серьезные шаги ради европейской безопасности ценой конфронтации с Вашингтоном.

За выходом США из Договора по ПРО последовало размещение американских систем ПРО в Польше и Чехии под откровенно лживым предлогом (заметим: с которым правительство Германии снова согласилось), что эти действия якобы направлены не против России, а против гипотетической угрозы со стороны Ирана. (Как заметил мне тогда один приятель из российского аналитического центра: “Они там, что, думают, что у нас в России карт нет?”). Москва пригрозила развертыванием новых промежуточных ракет и воплотила свою угрозу в жизнь, заявив, что отныне действует лишь в рамках положений ДРСМД.

По данным российских источников, Москва была готова к компромиссу по ракетам промежуточной дальности в рамках более обширных переговоров об ограничениях НАТО, которых Россия потребовала в преддверии ввода войск на Украину, но Вашингтон отказался даже рассматривать серьезную дипломатию на этой платформе. В результате Европа оказалась вообще без соглашений об ограничении ракет — на этапе, когда на Украине бушует конфликт, а Вашингтон может уступить давлению Киева и Лондона и разрешить запуск британских крылатых ракет Storm Shadow по целям в России (при наводке США).

Таким образом, размещение американских ракет в Германии подразумевает следующие допущения: Вашингтон активно рассматривает возможность содействия запуску украинских ракет американского производства по России; американские ракеты промежуточной дальности в Германии смогут ударить вглубь России; российские ракеты аналогичной дальности смогут бить по Германии, но не по США; никакого контроля над американскими ракетами на собственной территории Германия не получит. Неудивительно, что от этого сочетания многим немцам становится крайне не по себе.

Анатоль Ливен — директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления имени Квинси. Бывший профессор Джорджтаунского университета в Катаре, сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа в Лондоне