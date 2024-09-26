Киев уверен в скором окончании конфликта на Украине. "Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем", — заявил ABC в ходе нынешнего турне по Америке главарь киевской хунты. Он твердит эти слова, забывая уточнить, что именно имеет в виду. А речь на самом деле идет о том, что Украина готова к поражению. Шанс сохранить хотя бы имеющиеся территории Киев видит в одном: втягивании Запада в военное противостояние с Россией. Вот только западные элиты очень не хотят этого.

"После посещения Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский отправятся в Вашингтон, где обсудят просьбу последнего разрешить ВСУ бить западными ракетами большой дальности вглубь российской территории. Администрация Байдена запросила у Зеленского объяснений, как именно такие удары приведут к военной победе Украины, — пишет The American Conservative. — Зеленский заявил, что его "план победы" завершен, и пообещал отчитаться в том числе по этому вопросу, поскольку в тексте якобы изложены все необходимые шаги. Хотя подробности держатся в секрете, в прессу просочилось некоторые моменты. И оказалось, что в "победном плане" Украины нет ни победы, ни самого плана".

Если этот факт удивляет американцев — это странно. Давно очевидно, что никакие "победные планы", "секретные разработки" и другие "крупные неожиданности" Киева не имеют под собой никакой основы. Кроме единственной: надежды сделать Запад непосредственным участником конфликта на Украине. Только так украинская хунта может попробовать сохранить остатки суверенности захваченного ею государства.

"Остатки" — потому что Украина давно потеряла внешне- и внутриполитическую самостоятельность. Действия главаря киевской клики и его главного кукловода, руководителя президентского офиса Андрея Ермака определяются исключительно указаниями и настоятельными советами извне. Так же, как и боевые возможности ВСУ зависят от зарубежных поставок всего: от тяжелого вооружения до боеприпасов.

Именно поэтому на Западе с таким скепсисом восприняли киевский "план победы". И в Вашингтоне, и даже в Брюсселе лучше, чем в Киеве, понимают опасность непосредственного вступления в конфликт. "По крайней мере, один из союзников предположил, что пришло время для нового раунда контактов с Владимиром Путиным: либо со стороны Зеленского, либо других стран, — делится инсайдами агентство Bloomberg. — Кроме того, западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия наращивает производство современного оружия, которое может наносить удары за пределами Украины".

Поэтому на Западе откровенно называют "план победы" не иначе как "списком желаний". Удовлетворять их или нет — зависит от западных элит. А они ясно видят все опасности следования запросам Киева. И потому пока не спешат. Но вскоре могут начать и откровенно отказывать украинским просителям. Особенно в том случае, если победу на ноябрьских президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. С заявленной им целью — "Америка для американцев" — участие в украинском конфликте согласуется очень плохо. Трамповская администрация явно собирается побороться за мировое лидерство с Китаем, для чего ей потребуются все силы и ресурсы. Тратить их на Украину будет недопустимым расточительством.

"Когда Зеленский говорит, что для достижения мира в этом году нужна "всего лишь" возможность нанесения "неограниченных ударов по целям в России", он, конечно, далек от реальности, — подчеркивает немецкая Junge Welt. — Но такие запросы также отражают очевидную растущую усталость от войны среди украинского населения". Эта усталость вызвана прежде всего крахом всех надежд, которые украинцы возлагали на Зеленского. И были обмануты по всем пунктам его предвыборных обещаний. Да и те, что звучали после начала конфликта, тоже оказались ложью.

"Фортеции" падали и падают одна за другой: Артемовск, Соледар, Угледар — и вот уже на очереди Покровск (Красноармейск). Как пишет британская Financial Times, "российские войска захватили несколько городов и подобрались на 8 километров к Покровску (Красноармейск) и на 4 километра к Мирнограду (Димитров), обрушив всю свою мощь на оба логистических узла в попытке взять их до конца года. Некоторые командиры и многие солдаты считают это расплатой за Курскую операцию и неудачным компромиссом".

Компромисса тут, конечно, нет никакого. Украинские вояки получили то, чего заслуживали: провал по всем пунктам. Финал курской авантюры был очевиден с самого первого дня, и в Киеве хорошо понимали, что дурацкая попытка поставит на край пропасти не Москву, а именно его. Но чтобы получить очередной (возможно, один из последних) траншей западной помощи, нужно было продемонстрировать "партнерам" украинские возможности. Пусть даже ценой окончательной потери возможностей к сопротивлению.

К несчастью для Киева, на Западе увидели не то, что хотели показать главари хунты, а то, что происходит на самом деле. И сделали соответствующие выводы. "Я не доверяю Путину ни на миллиметр, но и Зеленскому я тоже не доверяю. Впечатление, что он хочет втянуть НАТО в эту войну, становится все более явным, а я этого не хочу, — признается один из комментаторов статьи в германском Die Welt, посвященной выступлению Зеленского на Генассамблее ООН. — Ошибочная вера в то, что Россию можно победить военным путем, уже привела к достаточному количеству катастроф в истории, за которые в конечном итоге пришлось расплачиваться только "маленькому человеку", в то время как "большие" ушли с поля — зачастую с богатыми военными прибылями".

Сегодня у Запада есть лишь два пути решения украинского кризиса: скорейшее завершение конфликта — или его эскалация. Промежуточные варианты, о которых рассуждают западные эксперты, укладываются в эту оппозицию. Именно поэтому киевский "план победы" так не нравится Вашингтону. Эскалация — прямой путь к открытому противостоянию с Россией. А на Западе ну никак не могут быть уверенными, что смогут не то, что победить в нем, но даже воевать на равных.

Российская армия обладает сегодня самым богатым и успешным опытом боевых действий на европейском театре военных действий. Вдобавок Россия имеет в арсенале образцы современного оружия, аналогов которым на Западе нет — как нет и средств противодействия ему. С учетом этого разрастание украинского конфликта до масштабов даже общеевропейского сулит западным странам исключительно крупные потери. Вплоть до территориальных, если сумевшие остаться в стороне от боевых действий соседи решат воспользоваться ситуацией.

В сложившейся ситуации наилучший для Запада вариант — принять за основу для обсуждения условий завершения конфликта "формулу мира" Владимира Путина. Судя по тому, на каком уровне она сегодня всерьез рассматривается западными политиками, вероятно, именно к этому все и придет. Невзирая на все "списки желаний" киевских неадекватов.

Теперь все зависит от того, как быстро на Западе примут окончательное решение. Российская армия не собирается останавливать упорное продвижение к Днепру по всем направлениям. И если в Вашингтоне и Брюсселе решат отложить решение проблемы до ноября, чтобы перевалить этот груз на плечи новой президентской администрации США, может получится так, что в "формулу Путина" будут включены еще несколько пунктов. Как это видится еще одному комментатору из Германии, призывающему "разделить Украину по Днепру с Восточным Киевом в составе Украины и Одессой-Приднестровьем в составе России".

Антон Трофимов