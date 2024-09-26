В МИД рассказали о стратегическом партнерстве с Киргизией

МИД: Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня

ООН, 25 сен - РИА Новости. Киргизия и Россия являются стратегическими партнерами высокого уровня, заявил РИА Новости главы киргизского МИД Жээнбек Кулубаев.

“Стратегическое партнерство на высоком уровне” - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая отношения Москвы и Бишкека.

Кулубаев добавил, что в рамках нынешней Генассамблеи двусторонней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не планируется, однако главы внешнеполитических ведомств двух стран увидятся на многосторонних встречах.

Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.